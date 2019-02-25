Тенденция роста глобальных рынков пока сохранится - Сбербанк Управление Активами

"Глобальные рынки продолжают свой рост после прошлогоднего падения, при этом на фоне положительных переговоров между США и Китаем по торговому соглашению развивающиеся рынки двигались вверх динамичнее. Мы считаем, что данная тенденция пока сохранится. Сырьевые рынки также показали повышательную динамику. Эффект от новости о росте нефтяных запасов в США был компенсирован сокращением добычи экспорта из Саудовской Аравии и снижением количества буровых в США. На этом фоне котировки нефти выросли и пока остаются в достаточно устойчивом позитивном тренде. Российский рынок сохранял нейтральный тренд. Отчетность крупных российских компаний ("Газпром нефти", НОВАТЭКа) была нейтрально-позитивной, но рост опасений о возможных санкциях пока отпугивает инвесторов от значительных вложений", - отмечает руководитель руководитель отдела управления акциями Сбербанк Управление Активами Евгений Линчик.