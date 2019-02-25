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25 февраля 2019 года 17:53
Тенденция роста глобальных рынков пока сохранится - Сбербанк Управление Активами
"Глобальные рынки продолжают свой рост после прошлогоднего падения, при этом на фоне положительных переговоров между США и Китаем по торговому соглашению развивающиеся рынки двигались вверх динамичнее. Мы считаем, что данная тенденция пока сохранится. Сырьевые рынки также показали повышательную динамику. Эффект от новости о росте нефтяных запасов в США был компенсирован сокращением добычи экспорта из Саудовской Аравии и снижением количества буровых в США. На этом фоне котировки нефти выросли и пока остаются в достаточно устойчивом позитивном тренде. Российский рынок сохранял нейтральный тренд. Отчетность крупных российских компаний ("Газпром нефти", НОВАТЭКа) была нейтрально-позитивной, но рост опасений о возможных санкциях пока отпугивает инвесторов от значительных вложений", - отмечает руководитель руководитель отдела управления акциями Сбербанк Управление Активами Евгений Линчик.
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25 февраля 2019 года 17:30
"Даже высокий объем предложения не исключает рисков дефицита сырья: котировки платины на прошлой неделе выросли примерно на 5% и достигли 850 долл. США за унцию после того, как Ассоциация работников горнодобывающей отрасли и профсоюз строителей ЮАР объявили о недельной забастовке на некоторых... читать дальше
.25 февраля 2019 года 14:24
"На прошлой неделе золото достигло пика на апрельских максимумах над отметкой 1346, после чего восходящий импульс начал угасать. В рамках технической коррекции котировки удержались над уровнем 1320, однако техническая картина уже не выглядит так бодро, как раньше. В понедельник драгметалл пытается... читать дальше
.25 февраля 2019 года 13:59
Мировые рынки в последние недели показывали хорошие результаты благодаря оптимистичным комментариям от американских и китайских торговых переговорщиков, констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Внимание к этой теме так сильно, что рынки плохо слышат, как... читать дальше
.25 февраля 2019 года 13:22
Понадобится время и серьезные положительные новостные триггеры, чтобы вновь стимулировать участников крипто рынка к покупкам - FxPro
Участники крипто рынка очень ждали прошедших выходных: одни надеялись на новое ралли (как это было в течение предыдущих 2 недель), другие ожидали коррекции, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. В итоге случилось и то, и другое. Сперва биткоин начал ралли, однако на $4200 спекулянты... читать дальше
.25 февраля 2019 года 11:38
"Нефтяные цены остаются относительно стабильными, несмотря на общий оптимизм на площадках, обусловленный промежуточными итогами американо-китайских переговоров. Накануне президент США продлил мораторий на повышение пошлин на товары из Китая, отметив значительный прогресс в переговорах. Однако... читать дальше
.25 февраля 2019 года 11:19
"В последние дни торги на глобальном валютном рынке проходят в спокойном режиме – индекс доллара (DXY) большую часть времени консолидируется вблизи отметки в 96,50 п. Публикация протоколов с последнего заседания ФРС подтвердила идею смягчения риторики регулятора, но к серьезным изменением на... читать дальше
.25 февраля 2019 года 10:36
В случае весомого позитивного драйвера цены на нефть могут подняться в район $68-69 за баррель - БКС
"На прошлой неделе нефтяные котировки подросли при поддержке позитивного эффекта от сделки по сокращению добычи странами ОПЕК+, а также в ожидании успешного окончания переговоров между США и Китаем. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что не будет вводить новые пошлины на... читать дальше
.25 февраля 2019 года 10:04
Котировки Brent стабильны на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала. Прогресс в переговорах по торговым вопросам между США и Китаем дает повод для покупок рисковых активов, в том числе нефтяных фьючерсов. Котировки Brent продолжат рост и протестируют отметку 67,5 доллара/баррель,... читать дальше
.25 февраля 2019 года 09:42
"Нефть Brent остается вблизи 67 долларов за баррель. В пятницу была опубликована умеренно положительная статистика по числу буровых установок. Показатель снизился после двух недель роста с 857 до 853. Мы по-прежнему считаем, что среднесрочные перспективы сырья не предполагают значительного роста,... читать дальше
.25 февраля 2019 года 09:30
Американские фондовые индексы увеличились в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник поднимаются. Цены на нефть снижаются в понедельник. читать дальше
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