Рублевый долговой рынок получает поддержку со стороны дорожающей нефти, а также от динамики инфляции - Сбербанк Управление Активами

"Умеренно позитивные настроения продолжили преобладать на глобальных финансовых рынках, что объяснялось в первую очередь ожиданиями заключения торгового соглашения между США и Китаем, а также ожиданиями отсутствия ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в текущем году. Глобальные и российские еврооблигации демонстрировали рост котировок, что в том числе поддерживалось продолжающимся ростом цен на нефть. Индексы облигаций развивающихся рынков EMBI+ и CEMBI прибавили соответственно 0,2% и 0,3%. Аналогичные индексы российских бумаг, EMBI+ Russia и CEMBI Russia, выросли на 0,9% и 0,5%. Рублевый долговой рынок не демонстрировал выраженной динамики, несмотря на глобальный позитивный фон. Кривая ОФЗ осталась без изменений. В целом такое поведение объяснялось осторожностью инвесторов в связи с возможными санкциями. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили по 0,2%. Ожидания достижения США и Китаем компромисса в торговых разногласиях будут поддерживать аппетит к риску на глобальных рынках. Рублевый долговой рынок получает поддержку со стороны дорожающей нефти, а также от динамики инфляции, показатель которой уже третью неделю подряд не демонстрирует ускорения и закрепился у уровней конца января (5%)", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Сбербанк Управление Активами Ренат Малин.