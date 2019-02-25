Риски падения предложения толкают вверх котировки платины - Julius Baer

"Даже высокий объем предложения не исключает рисков дефицита сырья: котировки платины на прошлой неделе выросли примерно на 5% и достигли 850 долл. США за унцию после того, как Ассоциация работников горнодобывающей отрасли и профсоюз строителей ЮАР объявили о недельной забастовке на некоторых платиновых месторождениях страны, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Южноафриканские предприятия обеспечивают более 70% мировой добычи драгоценного металла. Тем не менее, по нашим оценкам, рост цен был вызван, главным образом, закрытием коротких позиций на фьючерсном рынке, а не рисками падения предложения".

В последние несколько лет добыча платины оставалась устойчивой на фоне низкого курса рэнда, который снижал выраженные в долларах США издержки производителей, а высокие котировки палладия и родия приводили к росту выручки, отмечает Карстен Менке. Прогноз по горнодобывающей отрасли ЮАР выглядит достаточно хорошо, принимая во внимание ожидаемый запуск новых проектов, который приведет к росту добычи платины в ближайшие годы. Тем временем, спрос на металл со стороны производителей автомобильных катализаторов должен стабилизироваться из-за ужесточения стандартов выбросов выхлопных газов дизельными двигателями, что будет нивелировать падение продаж на рынке ЕС. Доля новых машин в Европе, вероятно, находится вблизи своего дна, но вряд ли продемонстрирует рост. Потребители озабочены запретами на использование старых дизельных машин в европейских городах, а цены на вторичном рынке падают. Тем временем, производители сокращают предложение компактных автомобилей с дизельным двигателем.

"Мы отмечаем очень низкие риски дефицита предложения на рынке платины и сохраняем нейтральный взгляд на рынок. По нашим прогнозам, металл будет торговаться на уровне 850 и 875 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно", - резюмирует эксперт Julius Baer.