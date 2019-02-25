Газпромбанк начал анализ Тинькофф банка с рейтингом "покупать" для его GDR

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал аналитическое покрытие Тинькофф банка, сообщается в обзоре Газпромбанка.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка, рассчитанная аналитиками, составляет $24,9 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Тинькофф банка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $24,08 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $17,98 за штуку.