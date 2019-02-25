Газпромбанк начал анализ Тинькофф банка с рейтингом "покупать" для его GDR

Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал аналитическое покрытие Тинькофф банка, сообщается в обзоре Газпромбанка.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка, рассчитанная аналитиками, составляет $24,9 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".