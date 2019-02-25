Учитывая окончание налогового периода, краткосрочный потенциал укрепления рубля является ограниченным - БКС

"Пара USD/RUB c открытия ушла вниз и продолжает демонстрировать умеренное снижение, вплотную приблизившись к четырехмесячному минимуму. Пара EUR/RUB в понедельник стартовала на положительной территории, но после неудачной попытки роста перешла к сдержанному снижению, обновив двухнедельный минимум, однако затем вышла в символический "плюс". Рубль демонстрирует восходящую динамику пятую сессию подряд, достигнув четырехмесячных вершин по отношению к валютной корзине. Позитивную динамику показывают и другие глобальные рисковые активы, в том числе развивающиеся валюты. Однако, учитывая окончание налогового периода, краткосрочный потенциал укрепления рубля является ограниченным. Очередной всплеск оптимизма на мировых рынках вызван опубликованным в воскресенье заявлением президента США, согласно которому Штатам удалось добиться прогресса в ходе торговых переговоров по важным вопросам, и Трамп планирует отложить введение новых пошлин, предполагая скорое заключение полноценного соглашения с Китаем", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.