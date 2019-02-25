Отечественный фондовый рынок может оказаться под давлением - "Открытие Брокер"

"Российский рынок может не удержать "плюс", так как рынки склонны фиксировать прибыль после длительного периода роста. Фактически ожидания сделки КНР и США толкали индексы вверх девять недель. С начала года Shanghai Composite вырос более чем на 20%. Соответственно, отечественный рынок может оказаться под давлением вместе со многими рискованными активами. К тому же Д. Трамп вновь попытался проявить заботу о нефтяных ценах. По его словам, они вновь оказались завышенными, поэтому он призвал OPEC ограничить своё вмешательство в формирование цен", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.