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25 февраля 2019 года 15:57
Индекс МосБиржи сохраняет шансы для достижения новых рекордных уровней - БКС
"В последнюю зимнюю неделю основной фокус внимания инвесторов снова нацелен на торговые переговоры США и КНР. Президент США Трамп сообщил о том, что сторонам удалось добиться серьезного прогресса по самым важным вопросам, в связи с чем американский лидер планирует отложить введение новых пошлин, предполагая скорое заключение полноценного соглашения с Поднебесной. Несмотря на то, что позитивные ожидания участников рынка во многом уже заложены в текущие ценовые уровни, усиление конкретики в процессе заключения торгового соглашения продолжает формировать импульсы к росту всей группе рисковых активов. Brent, скорее всего, продолжит чувствовать себя уверенно на фоне подтверждения фактического соблюдения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и повышенного общего риск-аппетита. Впрочем, "risk on" в предстоящие дни может менять свою силу под влиянием макроэкономической статистики. В четверг будут опубликованы индекс производственной активности (PMI) Китая в феврале и предварительные данные по ВВП США за 4 кв., а 1 марта - февральский PMI Германии. С одной стороны, признаки замедления роста в ключевых экономиках могут восприниматься через призму перспективы сокращения мирового ВВП, с другой - укажут на возможное продолжение монетарного стимулирования, а это уже позитивно для фондовых рынков. Кроме того, во вторник состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Как ожидается, он подтвердит смягчение курса регулятора. Положительный эффект от глобального "risk on" для российского рынка продолжит в существенной степени нивелироваться санкционной неопределенностью и развитием ситуации вокруг Baring Vostok. Из внутренних событий выделим продолжение сезона корпоративной отчетности. Учитывая общерыночную конъюнктуру, а также сформировавшуюся в последнее время некоторую инертность инвесторов к геополитическому фону, индекс МосБиржи сохраняет шансы для попыток "штурма" новых рекордных уровней. Впрочем, закрепиться там надолго вряд ли получится - риски появления негативных новостей, связанных с антироссийскими мерами, довольно высоки. В случае активизации данных рисков необходимо следить за уровнем технической поддержки на 2450 пунктов - уход ниже его с большой вероятностью будет означать усиление волны продаж и фиксацию длинных позиций", - комментирует ситуацию инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
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25 февраля 2019 года 17:30
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.25 февраля 2019 года 14:24
"На прошлой неделе золото достигло пика на апрельских максимумах над отметкой 1346, после чего восходящий импульс начал угасать. В рамках технической коррекции котировки удержались над уровнем 1320, однако техническая картина уже не выглядит так бодро, как раньше. В понедельник драгметалл пытается... читать дальше
.25 февраля 2019 года 13:59
Мировые рынки в последние недели показывали хорошие результаты благодаря оптимистичным комментариям от американских и китайских торговых переговорщиков, констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Внимание к этой теме так сильно, что рынки плохо слышат, как... читать дальше
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Понадобится время и серьезные положительные новостные триггеры, чтобы вновь стимулировать участников крипто рынка к покупкам - FxPro
Участники крипто рынка очень ждали прошедших выходных: одни надеялись на новое ралли (как это было в течение предыдущих 2 недель), другие ожидали коррекции, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. В итоге случилось и то, и другое. Сперва биткоин начал ралли, однако на $4200 спекулянты... читать дальше
.25 февраля 2019 года 11:38
"Нефтяные цены остаются относительно стабильными, несмотря на общий оптимизм на площадках, обусловленный промежуточными итогами американо-китайских переговоров. Накануне президент США продлил мораторий на повышение пошлин на товары из Китая, отметив значительный прогресс в переговорах. Однако... читать дальше
.25 февраля 2019 года 11:19
"В последние дни торги на глобальном валютном рынке проходят в спокойном режиме – индекс доллара (DXY) большую часть времени консолидируется вблизи отметки в 96,50 п. Публикация протоколов с последнего заседания ФРС подтвердила идею смягчения риторики регулятора, но к серьезным изменением на... читать дальше
.25 февраля 2019 года 10:36
В случае весомого позитивного драйвера цены на нефть могут подняться в район $68-69 за баррель - БКС
"На прошлой неделе нефтяные котировки подросли при поддержке позитивного эффекта от сделки по сокращению добычи странами ОПЕК+, а также в ожидании успешного окончания переговоров между США и Китаем. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что не будет вводить новые пошлины на... читать дальше
.25 февраля 2019 года 10:04
Котировки Brent стабильны на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала. Прогресс в переговорах по торговым вопросам между США и Китаем дает повод для покупок рисковых активов, в том числе нефтяных фьючерсов. Котировки Brent продолжат рост и протестируют отметку 67,5 доллара/баррель,... читать дальше
.25 февраля 2019 года 09:42
"Нефть Brent остается вблизи 67 долларов за баррель. В пятницу была опубликована умеренно положительная статистика по числу буровых установок. Показатель снизился после двух недель роста с 857 до 853. Мы по-прежнему считаем, что среднесрочные перспективы сырья не предполагают значительного роста,... читать дальше
.25 февраля 2019 года 09:30
Американские фондовые индексы увеличились в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник поднимаются. Цены на нефть снижаются в понедельник. читать дальше
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