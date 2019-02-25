Индекс МосБиржи сохраняет шансы для достижения новых рекордных уровней - БКС

"В последнюю зимнюю неделю основной фокус внимания инвесторов снова нацелен на торговые переговоры США и КНР. Президент США Трамп сообщил о том, что сторонам удалось добиться серьезного прогресса по самым важным вопросам, в связи с чем американский лидер планирует отложить введение новых пошлин, предполагая скорое заключение полноценного соглашения с Поднебесной. Несмотря на то, что позитивные ожидания участников рынка во многом уже заложены в текущие ценовые уровни, усиление конкретики в процессе заключения торгового соглашения продолжает формировать импульсы к росту всей группе рисковых активов. Brent, скорее всего, продолжит чувствовать себя уверенно на фоне подтверждения фактического соблюдения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и повышенного общего риск-аппетита. Впрочем, "risk on" в предстоящие дни может менять свою силу под влиянием макроэкономической статистики. В четверг будут опубликованы индекс производственной активности (PMI) Китая в феврале и предварительные данные по ВВП США за 4 кв., а 1 марта - февральский PMI Германии. С одной стороны, признаки замедления роста в ключевых экономиках могут восприниматься через призму перспективы сокращения мирового ВВП, с другой - укажут на возможное продолжение монетарного стимулирования, а это уже позитивно для фондовых рынков. Кроме того, во вторник состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Как ожидается, он подтвердит смягчение курса регулятора. Положительный эффект от глобального "risk on" для российского рынка продолжит в существенной степени нивелироваться санкционной неопределенностью и развитием ситуации вокруг Baring Vostok. Из внутренних событий выделим продолжение сезона корпоративной отчетности. Учитывая общерыночную конъюнктуру, а также сформировавшуюся в последнее время некоторую инертность инвесторов к геополитическому фону, индекс МосБиржи сохраняет шансы для попыток "штурма" новых рекордных уровней. Впрочем, закрепиться там надолго вряд ли получится - риски появления негативных новостей, связанных с антироссийскими мерами, довольно высоки. В случае активизации данных рисков необходимо следить за уровнем технической поддержки на 2450 пунктов - уход ниже его с большой вероятностью будет означать усиление волны продаж и фиксацию длинных позиций", - комментирует ситуацию инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.