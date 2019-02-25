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25 февраля 2019 года 15:34
С прицелом на март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокими - ГК "ФИНАМ"
"Российские акции на фоне внешнего позитива торгуются на положительной территории. Так, рублёвый индекс "Московской биржи" показывает рост на 0,5%, вернувшись к рубежу 2500 пунктов, валютный РТС повышается на 0,8%, поднявшись выше 1200 пунктов. С учётом ухудшения инвестиционного климата в РФ вряд ли стоит ждать притока большого спекулятивного капитала в российские активы, поэтому текущие уровни уже не очень интересны для покупки российских рисковых активов. Фьючерсы на основные американские индексы показывают рост, однако пришедший позитив уже заранее был почти полностью отыгран. Все позитивные ожидания уже в рынке. Важных новостей сегодня нет, но зато есть очередные аукционы со стороны Минфина США, которые опять негативно скажутся на ликвидности. С прицелом на март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокими, а для российских акций продолжают расти риски нового витка санкционного давления со стороны ЕС и США. В случае пробоя вниз уровня поддержки на отметке 2450 пунктов откроется потенциал коррекции в район 2250 пунктов", - обращает внимание эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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25 февраля 2019 года 17:30
"Даже высокий объем предложения не исключает рисков дефицита сырья: котировки платины на прошлой неделе выросли примерно на 5% и достигли 850 долл. США за унцию после того, как Ассоциация работников горнодобывающей отрасли и профсоюз строителей ЮАР объявили о недельной забастовке на некоторых... читать дальше
.25 февраля 2019 года 14:24
"На прошлой неделе золото достигло пика на апрельских максимумах над отметкой 1346, после чего восходящий импульс начал угасать. В рамках технической коррекции котировки удержались над уровнем 1320, однако техническая картина уже не выглядит так бодро, как раньше. В понедельник драгметалл пытается... читать дальше
.25 февраля 2019 года 13:59
Мировые рынки в последние недели показывали хорошие результаты благодаря оптимистичным комментариям от американских и китайских торговых переговорщиков, констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Внимание к этой теме так сильно, что рынки плохо слышат, как... читать дальше
.25 февраля 2019 года 13:22
Понадобится время и серьезные положительные новостные триггеры, чтобы вновь стимулировать участников крипто рынка к покупкам - FxPro
Участники крипто рынка очень ждали прошедших выходных: одни надеялись на новое ралли (как это было в течение предыдущих 2 недель), другие ожидали коррекции, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. В итоге случилось и то, и другое. Сперва биткоин начал ралли, однако на $4200 спекулянты... читать дальше
.25 февраля 2019 года 11:38
"Нефтяные цены остаются относительно стабильными, несмотря на общий оптимизм на площадках, обусловленный промежуточными итогами американо-китайских переговоров. Накануне президент США продлил мораторий на повышение пошлин на товары из Китая, отметив значительный прогресс в переговорах. Однако... читать дальше
.25 февраля 2019 года 11:19
"В последние дни торги на глобальном валютном рынке проходят в спокойном режиме – индекс доллара (DXY) большую часть времени консолидируется вблизи отметки в 96,50 п. Публикация протоколов с последнего заседания ФРС подтвердила идею смягчения риторики регулятора, но к серьезным изменением на... читать дальше
.25 февраля 2019 года 10:36
В случае весомого позитивного драйвера цены на нефть могут подняться в район $68-69 за баррель - БКС
"На прошлой неделе нефтяные котировки подросли при поддержке позитивного эффекта от сделки по сокращению добычи странами ОПЕК+, а также в ожидании успешного окончания переговоров между США и Китаем. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что не будет вводить новые пошлины на... читать дальше
.25 февраля 2019 года 10:04
Котировки Brent стабильны на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала. Прогресс в переговорах по торговым вопросам между США и Китаем дает повод для покупок рисковых активов, в том числе нефтяных фьючерсов. Котировки Brent продолжат рост и протестируют отметку 67,5 доллара/баррель,... читать дальше
.25 февраля 2019 года 09:42
"Нефть Brent остается вблизи 67 долларов за баррель. В пятницу была опубликована умеренно положительная статистика по числу буровых установок. Показатель снизился после двух недель роста с 857 до 853. Мы по-прежнему считаем, что среднесрочные перспективы сырья не предполагают значительного роста,... читать дальше
.25 февраля 2019 года 09:30
Американские фондовые индексы увеличились в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник поднимаются. Цены на нефть снижаются в понедельник. читать дальше
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