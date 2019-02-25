С прицелом на март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокими - ГК "ФИНАМ"

"Российские акции на фоне внешнего позитива торгуются на положительной территории. Так, рублёвый индекс "Московской биржи" показывает рост на 0,5%, вернувшись к рубежу 2500 пунктов, валютный РТС повышается на 0,8%, поднявшись выше 1200 пунктов. С учётом ухудшения инвестиционного климата в РФ вряд ли стоит ждать притока большого спекулятивного капитала в российские активы, поэтому текущие уровни уже не очень интересны для покупки российских рисковых активов. Фьючерсы на основные американские индексы показывают рост, однако пришедший позитив уже заранее был почти полностью отыгран. Все позитивные ожидания уже в рынке. Важных новостей сегодня нет, но зато есть очередные аукционы со стороны Минфина США, которые опять негативно скажутся на ликвидности. С прицелом на март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокими, а для российских акций продолжают расти риски нового витка санкционного давления со стороны ЕС и США. В случае пробоя вниз уровня поддержки на отметке 2450 пунктов откроется потенциал коррекции в район 2250 пунктов", - обращает внимание эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.