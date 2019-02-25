Фондовые индексы могут вернуться к годовым максимумам - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии вышли наверх из краткосрочных "боковиков" и поднялись выше психологически важных отметок (2500 и 1200 пунктов). Способность удержать указанные отметки по итогам дня будет говорить о перспективе возвращения к годовым максимумам. Однако при этом не стоит забывать, что в любой момент изменить настроения на рынке РФ может санкционный вопрос", - предупреждает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.