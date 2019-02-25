Рубль в ближайшее время попытается приблизиться к отметке 65 за доллар - ИК "Велес Капитал"

"В понедельник после открытия рубль продолжил укрепляться, отыгрывая главным образом общий позитив на развивающихся рынках после сообщений о вероятной отсрочке повышения пошлин США на китайские товары, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Открывшись на отметке 65,39 руб., отечественная валюта уже в первые минуты выросла почти на 20 коп., однако в районе 65,2 руб. встретила сопротивление. По состоянию на 13:30 рубль укреплялся на 0,3%, оставаясь в плюсе наряду почти со всеми валютами EM. Помимо общего улучшения аппетита инвесторов поддержку нацвалюте оказывали и нефтяные котировки, вновь перешедшие с середины дня к активному росту (с 67,0 до 67,5 долл. по марке Brent), а также уплата основных налоговых платежей на внутреннем рынке (в понедельник банки завершают расчеты по НДПИ, акцизам и НДС). Мы не исключаем, что на общей эйфории площадок EM, связанной с прогрессом в торговых переговорах между США и Китаем, рубль в ближайшее время попытается сблизиться с отметкой в 65 руб., однако с окончанием февральского налогового периода и приближением крупных платежей по внешнему долгу в марте по-прежнему ожидаем постепенной коррекции отечественной валюты".