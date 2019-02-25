В целом рынок готов к дальнейшему ослаблению рубля - Аналитика Онлайн

"Рубль против доллара и евро приближается к своим годовым максимумам. Сегодня утром на торгах Московской бирже за доллар дают 65 рублей 20 копеек, евро находится на отметки 74 рубля. Индекс ММВБ вырос до 2500 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся чуть выше 67 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap откатил на $3800. Позитив на нефтяном рынке, оптимизм на рынках капитала и отсутствие новых ограничений в отношении российской экономики дают поводы для роста рубля. Однако, несмотря на то, что есть все шансы прорваться ниже отметки 65 рублей против доллара., в целом рынок готов к дальнейшему ослаблению рубля. Мы сохраняем свою рекомендацию, напоминая, что ранее мы советовали покупать доллар в диапазоне от 65 до 66 рублей и ожидали смещение торговли в диапазон от 67 до 68 рублей", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.