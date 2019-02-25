Золото определяется с вектором движения - eToro

"На прошлой неделе золото достигло пика на апрельских максимумах над отметкой 1346, после чего восходящий импульс начал угасать. В рамках технической коррекции котировки удержались над уровнем 1320, однако техническая картина уже не выглядит так бодро, как раньше. В понедельник драгметалл пытается определиться с вектором движения, тестируя область 1330. С одной стороны, золото получает определенную поддержку на фоне некоторого ослабления индекс доллара после того, как Трамп отложил дедлайн достижения торговых договоренностей с Пекином. С другой стороны, уступки Вашингтона подогревают интерес к риску, одновременно ограничивая спрос на защитный желтый металл. Но этот фактор все же может сыграть в пользу золота, поскольку перенос дедлайна подобен бомбе замедленного действия. Хотя на рынки и пришло некоторое облегчение, неопределенность усиливается. Перспективы заключения соглашения остаются туманными в силу как сложности еще неразрешенных вопросов, так и непредсказуемости Трампа. С технической точки зрения, главная задача желтого металла на данный момент - удержаться над уровнем 1320 в случае отката, тогда как в верхней части графика ближайшее сопротивление, которое предстоит преодолеть котировкам, проходит в районе 1335. Более широкая картина указывает на сохранение конструктивного прогноза", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.