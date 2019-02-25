Доминирование темы торговых переговоров ведет к росту цен на сырье - Saxo Bank

Мировые рынки в последние недели показывали хорошие результаты благодаря оптимистичным комментариям от американских и китайских торговых переговорщиков, констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Внимание к этой теме так сильно, что рынки плохо слышат, как нарастает барабанный бой слабых экономических данных.

Поступавшие всю неделю новости оживляли надежды на благоприятное торговое соглашение между США и Китаем, но эксперты Saxo Bank сомневаются, что к моменту его достижения рынок будет способен выдать какую-то реакцию, учитывая, как высоко ушли настроения от декабрьского минимума. В пятницу президент США Дональд Трамп встретится с главным переговорщиком со стороны Китая, чтобы составить предварительное соглашение до назначенного в Вашингтоне крайнего срока 1 марта.

Ралли на рынке сырья обеспечил сектор промышленных металлов, где тревоги о предложении поддержали никель и медь. Нового рекорда достиг палладий, спрос на который со стороны автомобильной промышленности продолжает превышать предложение. Золото сначала достигло предполагавшегося нами (и нуждающегося в коррекции) уровня конца года, а затем затормозило на новом раунде фиксации прибыли. Энергетический сектор на фоне продолжения усилий ОПЕК+ по сокращению добычи и уже упомянутого прогресса на торговых переговорах продолжил демонстрировать укрепление.

Цены на сырую нефть продолжили рост на сочетании "торгово-переговорного" оптимизма и намеренных (как и вынужденных) сокращений предложения ОПЕК и Россией. Противодействующий фактор - всплеск добычи в США до 12 млн баррелей в сутки - привлек много внимания в прессе, но не вызвал сильной реакции на рынке. Хотя группа стран ОПЕК+ продолжит снижать предложение, поддерживая этим рынок, растет риск, что рынок уже учел в ценах положительный итог торговых переговоров между США и Китаем.

"Свежие экономические данные продолжают указывать на ослабление экономики, а этот процесс торговому соглашению сейчас трудно будет остановить, - подчеркивает Оле Хансен. - За слабыми данными из Германии и Японии на прошедшей неделе последовал очень неприятный сюрприз от ФРБ Филадельфии. Производственный индекс оказался самым низким с мая 2016 года при худшем с 2008 года падении компонента "новые заказы". Слабыми были в США и объем заказов на базовые товары длительного пользования за декабрь, и продажи жилья на вторичном рынке за январь. Нефть, как марки Brent, так и WTI, достигла трехмесячного максимума, отбив почти половину потерянного при распродаже с октября по декабрь. По Brent спекулянты нарастили ставки на повышение до 266 057 лотов - максимум за 15 недель. Наблюдавшееся в декабре и январе покрытие коротких позиций сменилось возобновлением покупок. Данные же о позиционировании по WTI не будут поступать вовремя еще две недели. На текущем этапе мы видим лишь ограниченный потенциал роста, учитывая слабеющие экономические данные и риск усталости рынка от покупок при постепенном включении торгового соглашения в оценки. Нефти Brent предстоит полоса сопротивления между 68,3 и 70 долл. США за баррель, а поддержкой будет уровень 64 долл. США за баррель".