Понадобится время и серьезные положительные новостные триггеры, чтобы вновь стимулировать участников крипто рынка к покупкам - FxPro

Участники крипто рынка очень ждали прошедших выходных: одни надеялись на новое ралли (как это было в течение предыдущих 2 недель), другие ожидали коррекции, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. В итоге случилось и то, и другое. Сперва биткоин начал ралли, однако на $4200 спекулянты начали фиксировать прибыль, обвалив биткоин сразу на $400 до $3800. За эталонной криптовалютой последовали альткоины. В данный момент крипто рынок глубоко засел в красной зоне, теряя от 8% до 16% в рамках Топ-10 монет. Вероятно, подобные глубокие коррекции будут стимулировать к дальнейшему снижению, так как понадобится время и серьезные положительные новостные триггеры, чтобы вновь стимулировать участников рынка к покупкам, считает эксперт. Также аналитик отмечает, что вместе с падением цен на выходных росли и торговые объемы.

Крупные финансовые институты стремятся выпустить свои стабильные криптовалюты, привязанные к курсу доллара. Так, японский банковский холдинг Mizuho Financial Group (MHFG) запускает свой токен J-Coin, а также мобильное платежное приложение. По мнению Александра Купцикевича, есть высокая вероятность, что в итоге останется несколько подобных проектов (по аналогии с битвой мобильных операционных систем в свое время), которыми и будут пользоваться все участники рынка.

В DataLight подсчитали, что торговые объемы биткоина достигли уровней апреля 2018 года, а суточное количество транзакций уже достигает января 2018 года. Рост популярности крипто-операций, числа биткоин-ATM по всему миру, а также адаптации криптовалют в качестве средства для платежей - все это будет способствовать расширению крипто сектора, уверен эксперт.

Пока SEC рассматривает заявки на запуск новых крипто-инструментов, в Nasdaq заявили, что 25 февраля добавят котировки биткоина и эфира на свою площадку, конечно же, это больше символичное событие, нежели что-то иное - тем не менее, участники рынка воспринимают его как некое "обещание".

"С случае с криптовалютами полная прогнозируемость событий сводит на нет перспективы резких колебаний, - резюмирует эксперт FxPro. - В свое время монеты росли именно на непонимании сути происходящего, тогда как спекулянты активно раздували образ криптовалют как некого магического явления, которое "поглотит все сферы жизни". Этого не случилось, однако вместе с осознанностью, правилами и новыми проектами на рынок может вернуться тот самый оптимизм и рост, хотя, куда более умеренный".