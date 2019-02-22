Сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,90 и 66,20, поддержки расположены на отметках 65,35 и 65,15 - ГК "ФИНАМ"

"В последний день торговой недели российская валюта прибавляет порядка 0,3% по отношению к американскому доллару, торгуясь вблизи отметки 65,40. На данном этапе поддержку рублю продолжают оказывать позитивная конъюнктура на сырьевых площадках и динамика валют развивающихся рынков. В текущей ситуации сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,90 и 66,20, поддержки расположены на отметках 65,35 и 65,15", - отмечает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.