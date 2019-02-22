Sova Capital снизила рейтинг акций и ADR ЛУКОЙЛа до "держать" после переоценки сектора

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых нефтекомпаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) и акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) и обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) была оставлена рекомендация "держать", а для акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) - "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Роснефть (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 441,0 (текущая цена - 399,3), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Роснефть - 6,7 (текущая цена - 6,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 6089,0 (текущая цена - 5441,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 93,0 (текущая цена - 83,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 408,0 (текущая цена - 339,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 815,0 (текущая цена - 795,3), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций, цены в рублях) - 587,0 (текущая цена - 565,1), рекомендация - держать.