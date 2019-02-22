.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Sova Capital снизила рейтинг акций и ADR ЛУКОЙЛа до "держать" после переоценки сектора
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 февраля 2019 года 18:43
Sova Capital снизила рейтинг акций и ADR ЛУКОЙЛа до "держать" после переоценки сектора
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых нефтекомпаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) и акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". Для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) и обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) была оставлена рекомендация "держать", а для акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) - "покупать". Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США): Прогнозная цена Роснефть (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 441,0 (текущая цена - 399,3), рекомендация - держать; Прогнозная цена Роснефть - 6,7 (текущая цена - 6,0), рекомендация - держать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 6089,0 (текущая цена - 5441,0), рекомендация - держать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 93,0 (текущая цена - 83,9), рекомендация - держать; Прогнозная цена Газпром нефть - 408,0 (текущая цена - 339,4), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Татнефть (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 815,0 (текущая цена - 795,3), рекомендация - держать; Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций, цены в рублях) - 587,0 (текущая цена - 565,1), рекомендация - держать.
.
Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Газпром нефть, Татнефть
.
22 февраля 2019 года 17:32
Из-за минорного тона последних экономических данных устойчивость риск-аппетита несколько спала, констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Вчера очень негативным сюрпризом стал февральский доклад ФРБ Филадельфии: производственный индекс, как указал Дэвид Розенберг, оказался самым... читать дальше
.22 февраля 2019 года 17:13
В то время как Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу и экспорт "черного золота", американские производители продолжают заливать рынок сланцевой нефтью, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно опубликованным в четверг данным, запасы сырья в США... читать дальше
.22 февраля 2019 года 11:26
"Цены на нефть не оставляют попыток роста, несмотря на то, что опубликованные накануне данные от Минэнерго США показали рост запасов сырья пятую неделю кряду, а уровень добычи сырья в США достиг новых исторических максимумов (12 mbd). Рыночные игроки предпочли проигнорировать отраслевые данные,... читать дальше
.22 февраля 2019 года 10:34
"Котировки нефти марки Brent не смогли продолжить рост на фоне статистики и консолидировались на протяжении четверга в узком диапазоне в районе $67 за баррель. Пока рынок все еще достаточно оптимистично смотрит на нефть, что выражается в отсутствии просадок на негативных новостях. Важным моментом,... читать дальше
.22 февраля 2019 года 10:06
Восходящий тренд на рынке нефти продолжится, котировки Brent закрепятся выше отметки 67 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent приостановили рост на фоне публикации отчета Минэнерго США. Добыча нефти в этой стране увеличилась до рекордного уровня 12 млн барр./сут., запасы нефти выросли на 3,7 млн барр., снизились запасы бензина на 1,5 млн барр. и дистиллятов на 1,5 млн барр. Подобная статистика не... читать дальше
.22 февраля 2019 года 09:12
Рынок акций США завершил в минусе торги в четверг из-за слабых статданных. Фондовые рынки в Азии снижаются в пятницу вслед за падением индексов США накануне. Нефть завершает в плюсе 2-ю неделю подряд на снижении добычи ОПЕК+, Brent у $67 за баррель. читать дальше
.21 февраля 2019 года 18:33
Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими... читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:57
"Котировки нефти марки Brent показывают нейтральную динамику и пока держатся у отметки $67 за баррель. Сегодняшние данные по запасам нефти в США могут оказаться негативными для цен на "чёрное золото", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:20
Денежные рынки закладывают в котировки небольшую вероятность понижения ФРС США процентных ставок до конца текущего года вместо их повышения. Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, которое состоялось в конце января, указывает на то, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 14:36
"После волатильных торгов в среду фунт снова торгуется с повышением, расположившись над уровнем 1.30. Настрой в отношении британской валюты остается в целом позитивным, несмотря на непрекращающиеся разговоры об угрозе хаотичного Брекзита. На следующей неделе члены парламента могут провести... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.