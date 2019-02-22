"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций и GDR "Ленты" до "держать" на фоне слабых финрезультатов

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" на 25% - до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

"Лента" опубликовала слабые финансовые показатели за второе полугодие 2018 года, которые оказались ниже консенсуса и наших ожиданий", - говорится в отчете. "Мы понизили свои прогнозы относительно чистой прибыли компании на 2019-2023 годы на 20% и прогнозную цену бумаг ритейлера на 25%", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Ленты", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $4,2 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,22 за штуку.