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22 февраля 2019 года 18:26
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций и GDR "Ленты" до "держать" на фоне слабых финрезультатов
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" на 25% - до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "Лента" опубликовала слабые финансовые показатели за второе полугодие 2018 года, которые оказались ниже консенсуса и наших ожиданий", - говорится в отчете. "Мы понизили свои прогнозы относительно чистой прибыли компании на 2019-2023 годы на 20% и прогнозную цену бумаг ритейлера на 25%", - пишут аналитики. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Ленты", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $4,2 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,22 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: ЛЕНТА
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22 февраля 2019 года 17:32
Из-за минорного тона последних экономических данных устойчивость риск-аппетита несколько спала, констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Вчера очень негативным сюрпризом стал февральский доклад ФРБ Филадельфии: производственный индекс, как указал Дэвид Розенберг, оказался самым... читать дальше
.22 февраля 2019 года 17:13
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.22 февраля 2019 года 10:34
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.22 февраля 2019 года 09:12
Рынок акций США завершил в минусе торги в четверг из-за слабых статданных. Фондовые рынки в Азии снижаются в пятницу вслед за падением индексов США накануне. Нефть завершает в плюсе 2-ю неделю подряд на снижении добычи ОПЕК+, Brent у $67 за баррель. читать дальше
.21 февраля 2019 года 18:33
Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими... читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:57
"Котировки нефти марки Brent показывают нейтральную динамику и пока держатся у отметки $67 за баррель. Сегодняшние данные по запасам нефти в США могут оказаться негативными для цен на "чёрное золото", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:20
Денежные рынки закладывают в котировки небольшую вероятность понижения ФРС США процентных ставок до конца текущего года вместо их повышения. Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, которое состоялось в конце января, указывает на то, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 14:36
"После волатильных торгов в среду фунт снова торгуется с повышением, расположившись над уровнем 1.30. Настрой в отношении британской валюты остается в целом позитивным, несмотря на непрекращающиеся разговоры об угрозе хаотичного Брекзита. На следующей неделе члены парламента могут провести... читать дальше
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