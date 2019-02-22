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22 февраля 2019 года 17:32
Американский доллар немного вернулся вверх, оставив нас гадать о следующих шагах - Saxo Bank
Из-за минорного тона последних экономических данных устойчивость риск-аппетита несколько спала, констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Вчера очень негативным сюрпризом стал февральский доклад ФРБ Филадельфии: производственный индекс, как указал Дэвид Розенберг, оказался самым низким с мая 2016 года при худшем с 2008 года падении компонента "новые заказы". Ранее на этой неделе поступили очень слабые предварительные данные за февраль по Германии, а японский индекс деловой активности Nikkei упал ниже 50 - до 48,5, при снижении экспорта в январе более чем на 8% год к году. Слабыми были в США и объем заказов на базовые товары длительного пользования за декабрь, и продажи жилья на вторичном рынке за январь - это, по мнению эксперта, очевидный признак того, что после заметного пика доходности облигаций в конце прошлого года чувствительные к ставкам отрасли американской экономики продолжают слабеть. "Пара волатильных сессий сильно ударила по AUD, - отмечает эксперт Saxo Bank. - Сначала хорошие данные о занятости подстегнули курс вверх, но затем новость о запрете ввоза угля из Австралии через порт Далянь и сообщения о значительных задержках обработки поставок обрезали этот рост и отправили австралийский доллар резко вниз. По-видимому, северный китайский порт Далянь не является важным пунктом транспортировки угля, что может убавить опасения о влиянии этого шага на объем поставок, но сам шаг всё равно означает, что Китай применяет тактику дипломатического давления. А уголь - очень важный продукт для Австралии, составляющий около пятой части ее экспорта. Поступавшие всю неделю новости оживляли надежды на благоприятное торговое соглашение между США и Китаем, но мы сомневаемся, что к моменту его достижения рынок будет способен выдать какую-то реакцию, учитывая, как высоко ушли настроения от декабрьского минимума и как тревожны экономические новости. Сегодня в Вашингтоне президент США встретится с главным китайским представителем по торговле Лю Хэ". Интересы для трейдеров: "Сегодня можно продавать сырьевые доллары против американского, используя последний ценовой маневр и начиная с пар AUD/USD и NZD/USD; впрочем, мы не поклонники полного позиционирования перед выходными, так что можно поставить половину позиции сейчас и отложить добавку до понедельника. Интересны также лонги по AUD/NZD, если эта пара сможет надежно выйти выше 1,0500 - это был бы хороший технический сигнал того, что последняя попытка падения ниже минимума диапазона, уже неустойчивая, полностью отвергается".
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