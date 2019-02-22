Атон начал анализ телекоммуникационного сектора РФ, рейтинг бумаг МТС, Системы и "префов" Ростелекома - "выше рынка"

(изменена редакция заголовка, 1-2-го абзацев и таблицы с учетом новой системы рейтингов "Атона", добавлен 4-й абзац)

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала аналитическое освещение компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Виктора Димы и Анны Бутко.

Рейтинг "выше рынка" был дан экспертами для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS), а также привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM).

В то же время для американских депозитарных акций (ADS) VEON, обыкновенных акций и депозитарных расписок "Ростелекома" аналитики установили рейтинг "нейтрально".

"Атон" с 29 января 2019 года изменил систему рейтингов для акций анализируемых компаний. Рейтинг "покупать" был заменен на "выше рынка", "держать" - на "нейтрально" и "продавать" - на "ниже рынка".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена МТС (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 300 (текущая цена - 248,5), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена МТС - 9,1 (текущая цена - 7,59), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена VEON - 2,9 (текущая цена - 2,39), рейтинг - нейтрально;

Прогнозная цена Ростелеком (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 82 (текущая цена - 72,5), рейтинг - нейтрально;

Прогнозная цена Ростелеком - 7,4 (т екущая цена - 6,65), рейтинг - нейтрально;

Прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций, цены в рублях) - 70 (текущая цена - 60,1), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена Система (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 17,1 (текущая цена - 9,8), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена Система - 5,2 (текущая цена - 2,93), рейтинг - выше рынка.