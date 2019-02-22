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22 февраля 2019 года 16:20
Рынок акций может сохранить "плюс" до закрытия торгов - "Открытие Брокер"
"В начале дня российский рынок чувствовал себя неуверенно на фоне слабости азиатских индексов. Однако европейские торги уже проходили в более позитивном ключе, что и помогло отечественным инвесторам сосредоточиться на покупках. Санкционная тема пока находится на втором плане, поэтому не вызывает каких-то немедленных негативных реакций трейдеров. В "плюсе" торговались все наиболее ликвидные бумаги отечественного рынка. Активность заметно снизилась по сравнению с предыдущими днями, и к середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" составил около 13 млрд рублей. Слабость отечественного рынка акций на текущей неделе частично объясняется динамикой движения капитала. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 20 февраля, чистый совокупный отток из фондов, инвестирующих в активы РФ, составил $120 млн по сравнению с притоком $90 млн неделей ранее. Российский рынок акций может сохранить "плюс" до закрытия торгов. Однако торги последних дней в большей степени говорят о консолидации. Пока нет новостей о процессе обсуждения новых ограничений, у трейдеров нет оснований для распродаж, но и агрессивные покупки пока не имеют смысла", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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22 февраля 2019 года 17:32
Из-за минорного тона последних экономических данных устойчивость риск-аппетита несколько спала, констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Вчера очень негативным сюрпризом стал февральский доклад ФРБ Филадельфии: производственный индекс, как указал Дэвид Розенберг, оказался самым... читать дальше
.22 февраля 2019 года 17:13
В то время как Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу и экспорт "черного золота", американские производители продолжают заливать рынок сланцевой нефтью, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно опубликованным в четверг данным, запасы сырья в США... читать дальше
.22 февраля 2019 года 11:26
"Цены на нефть не оставляют попыток роста, несмотря на то, что опубликованные накануне данные от Минэнерго США показали рост запасов сырья пятую неделю кряду, а уровень добычи сырья в США достиг новых исторических максимумов (12 mbd). Рыночные игроки предпочли проигнорировать отраслевые данные,... читать дальше
.22 февраля 2019 года 10:34
"Котировки нефти марки Brent не смогли продолжить рост на фоне статистики и консолидировались на протяжении четверга в узком диапазоне в районе $67 за баррель. Пока рынок все еще достаточно оптимистично смотрит на нефть, что выражается в отсутствии просадок на негативных новостях. Важным моментом,... читать дальше
.22 февраля 2019 года 10:06
Восходящий тренд на рынке нефти продолжится, котировки Brent закрепятся выше отметки 67 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent приостановили рост на фоне публикации отчета Минэнерго США. Добыча нефти в этой стране увеличилась до рекордного уровня 12 млн барр./сут., запасы нефти выросли на 3,7 млн барр., снизились запасы бензина на 1,5 млн барр. и дистиллятов на 1,5 млн барр. Подобная статистика не... читать дальше
.22 февраля 2019 года 09:12
Рынок акций США завершил в минусе торги в четверг из-за слабых статданных. Фондовые рынки в Азии снижаются в пятницу вслед за падением индексов США накануне. Нефть завершает в плюсе 2-ю неделю подряд на снижении добычи ОПЕК+, Brent у $67 за баррель. читать дальше
.21 февраля 2019 года 18:33
Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими... читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:57
"Котировки нефти марки Brent показывают нейтральную динамику и пока держатся у отметки $67 за баррель. Сегодняшние данные по запасам нефти в США могут оказаться негативными для цен на "чёрное золото", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:20
Денежные рынки закладывают в котировки небольшую вероятность понижения ФРС США процентных ставок до конца текущего года вместо их повышения. Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, которое состоялось в конце января, указывает на то, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 14:36
"После волатильных торгов в среду фунт снова торгуется с повышением, расположившись над уровнем 1.30. Настрой в отношении британской валюты остается в целом позитивным, несмотря на непрекращающиеся разговоры об угрозе хаотичного Брекзита. На следующей неделе члены парламента могут провести... читать дальше
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