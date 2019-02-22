Рынок акций может сохранить "плюс" до закрытия торгов - "Открытие Брокер"

"В начале дня российский рынок чувствовал себя неуверенно на фоне слабости азиатских индексов. Однако европейские торги уже проходили в более позитивном ключе, что и помогло отечественным инвесторам сосредоточиться на покупках. Санкционная тема пока находится на втором плане, поэтому не вызывает каких-то немедленных негативных реакций трейдеров. В "плюсе" торговались все наиболее ликвидные бумаги отечественного рынка. Активность заметно снизилась по сравнению с предыдущими днями, и к середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" составил около 13 млрд рублей. Слабость отечественного рынка акций на текущей неделе частично объясняется динамикой движения капитала. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 20 февраля, чистый совокупный отток из фондов, инвестирующих в активы РФ, составил $120 млн по сравнению с притоком $90 млн неделей ранее. Российский рынок акций может сохранить "плюс" до закрытия торгов. Однако торги последних дней в большей степени говорят о консолидации. Пока нет новостей о процессе обсуждения новых ограничений, у трейдеров нет оснований для распродаж, но и агрессивные покупки пока не имеют смысла", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.