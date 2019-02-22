Техническая картина по российским индексам пока выглядит нейтрально - ГК "ФИНАМ"

"Российские биржевые индексы на фоне внешнего позитива торгуются в "плюсе" в пределах 0,6%. Российский рублёвый индекс "Московской Биржи" поднялся до отметки 2485 пунктов, и пока ближайшее сопротивление находится на отметке 2500 пунктов. При этом валютный индекс РТС вновь вплотную подходит к сильному уровню сопротивления на отметке 1200 пунктов, откуда мы неоднократно за последний год видели разворот. Техническая картина по российским индексам пока выглядит нейтрально, но спустя 1-2 недели всё может стать намного хуже. Если вдруг рублёвый индекс по итогам дня опустится ниже отметки 2450 пунктов, то лучше частично или полностью выходить из рисковых активов. С прицелом на февраль и март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокие", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.