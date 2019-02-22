Готовность рубля к распродаже сохраняется - Аналитика Онлайн

"Рубль в последнее время чувствует себя очень уверенно. Тема санкций отошла на второй план, а котировки "черного золота" возобновили рост. Это основные причины укрепления рубля против доллара и евро. Однако ранее мы уже говорили, то готовность рубля к распродаже сохраняется. Мы по-прежнему считаем диапазон от 65 до 66 рублей за доллар хорошим диапазоном для покупок. Ожидаем смещения торговли в диапазон от 67 до 68 рублей в среднесрочной перспективе", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.