На рынке акций рост идет "широким фронтом" - БКС

"Российский фондовый рынок вновь демонстрирует уверенную восходящую динамику. Фондовые индикаторы нивелировали почти весь нисходящий импульс предыдущей сессии. При этом рост идет "широким фронтом": ключевые представители нефтегазового, финансового, металлургического и электроэнергетического секторов показывают лидирующие темпы роста. Это свидетельствует о повышенном спросе на российские активы, вероятно, со стороны иностранных инвесторов. Учитывая, что мировые фондовые индикаторы демонстрируют определенный иммунитет к негативной экономической статистике, а заключение торговой сделки между США и Китаем является почти решенным вопросом, складываются достаточно благоприятные условия для продолжения роста глобальных рисковых активов. Для российского рынка на этом фоне остается лишь один существенный риск - санкционный, однако, судя по динамике текущей недели, инвесторы предпочитают не думать о нем", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.