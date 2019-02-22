Закрытие индекса МосБиржи ниже 2450 пунктов приведет к растяжению коррекции - ГК "ФИНАМ"

"Сегодняшний день закрывает неделю, которая должна была определить продолжительность предстоящей коррекции. Закрытие индекса МосБиржи ниже 2450 пунктов приведет не к углублению коррекции, а к ее растяжению на полтора месяца. Закрытие на текущих уровнях создает предпосылки для развития коррекционного движения вверх на следующей неделе, но это не будет говорить о завершении коррекции", - отмечает профессиональный трейдер, преподаватель ГК "ФИНАМ" Дамир Акчурин.