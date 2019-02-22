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Главная / Аналитикам / Аналитика / Закрытие индекса МосБиржи ниже 2450 пунктов приведет к растяжению коррекции - ГК "ФИНАМ"
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22 февраля 2019 года 13:18
Закрытие индекса МосБиржи ниже 2450 пунктов приведет к растяжению коррекции - ГК "ФИНАМ"
"Сегодняшний день закрывает неделю, которая должна была определить продолжительность предстоящей коррекции. Закрытие индекса МосБиржи ниже 2450 пунктов приведет не к углублению коррекции, а к ее растяжению на полтора месяца. Закрытие на текущих уровнях создает предпосылки для развития коррекционного движения вверх на следующей неделе, но это не будет говорить о завершении коррекции", - отмечает профессиональный трейдер, преподаватель ГК "ФИНАМ" Дамир Акчурин.
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22 февраля 2019 года 11:26
"Цены на нефть не оставляют попыток роста, несмотря на то, что опубликованные накануне данные от Минэнерго США показали рост запасов сырья пятую неделю кряду, а уровень добычи сырья в США достиг новых исторических максимумов (12 mbd). Рыночные игроки предпочли проигнорировать отраслевые данные,... читать дальше
.22 февраля 2019 года 10:34
"Котировки нефти марки Brent не смогли продолжить рост на фоне статистики и консолидировались на протяжении четверга в узком диапазоне в районе $67 за баррель. Пока рынок все еще достаточно оптимистично смотрит на нефть, что выражается в отсутствии просадок на негативных новостях. Важным моментом,... читать дальше
.22 февраля 2019 года 10:06
Восходящий тренд на рынке нефти продолжится, котировки Brent закрепятся выше отметки 67 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent приостановили рост на фоне публикации отчета Минэнерго США. Добыча нефти в этой стране увеличилась до рекордного уровня 12 млн барр./сут., запасы нефти выросли на 3,7 млн барр., снизились запасы бензина на 1,5 млн барр. и дистиллятов на 1,5 млн барр. Подобная статистика не... читать дальше
.22 февраля 2019 года 09:12
Рынок акций США завершил в минусе торги в четверг из-за слабых статданных. Фондовые рынки в Азии снижаются в пятницу вслед за падением индексов США накануне. Нефть завершает в плюсе 2-ю неделю подряд на снижении добычи ОПЕК+, Brent у $67 за баррель. читать дальше
.21 февраля 2019 года 18:33
Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими... читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:57
"Котировки нефти марки Brent показывают нейтральную динамику и пока держатся у отметки $67 за баррель. Сегодняшние данные по запасам нефти в США могут оказаться негативными для цен на "чёрное золото", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:20
Денежные рынки закладывают в котировки небольшую вероятность понижения ФРС США процентных ставок до конца текущего года вместо их повышения. Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, которое состоялось в конце января, указывает на то, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 14:36
"После волатильных торгов в среду фунт снова торгуется с повышением, расположившись над уровнем 1.30. Настрой в отношении британской валюты остается в целом позитивным, несмотря на непрекращающиеся разговоры об угрозе хаотичного Брекзита. На следующей неделе члены парламента могут провести... читать дальше
.21 февраля 2019 года 13:44
Российская валюта развивает наступление за счет роста спроса на рисковые активы на протяжении недели, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Пара EUR/RUB вновь возвращается в область локальных минимумов последних полутора недель, опускавшись с утра до 74.18. USD/RUB находится на 65.48, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 11:40
Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. Согласно публикациям ряда СМИ более активное снижение добычи Саудовской Аравией и непреднамеренное сокращение добычи в таких странах, как Иран и Венесуэла,... читать дальше
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