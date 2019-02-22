Рубль развивает наступление - FxPro

"Рубль развивает наступление, несмотря на настороженность американских и европейских рынков после слабых данных из США.

Практически как по линейке в EUR/RUB отмечается снижение внутридневных минимумов и максимумов, что вернуло единую валюту в область середины февраля. USD/RUB сдает позиции не так равномерно и прямолинейно, но все же настойчиво, возвращаясь к уровням предыдущих месяцев. Временным фактором поддержки могут выступать показатели инфляции в России, которые демонстрируют рост слабее ожиданий и в данном случае выражают слабость внутренней экономики, так как продавцы ограничены в повышениях цен из-за продолжающегося падения реальных доходов. В данной ситуации это хорошая новость для национальной валюты. Инвесторы покупают рубль для конвертации его в облигации, рассчитывая на скорый рост их доходности. Трейдеры последние недели выстраиваются в очередь за краткосрочным российским госдолгом, выпускаемым Минфином, хотя обходят стороной бумаги с длинным сроком обращения. Впрочем, изъянов у этого сценария предостаточно: так можно попасть в ловушку. Усиление рубля и слабый рост цен могут повлиять на политику Банка России. Ранее его риторика предполагала активное повышение ставок, но рост рубля на 5% в январе позволил отложить ужесточение. Низкая инфляция и необходимость подстегивать экономический рост, в конечном счете, могут обернуться дальнейшим смягчением риторики ЦБР. Напомним, что сейчас рынки закладывают одно или даже два повышения ставки в течение 2019 года. Любые намеки на неоправданность этих ожиданий способны стать серьезным барьером на пути роста котировок рубля", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич.