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22 февраля 2019 года 11:43
Возможное подорожание рубля будет поддерживать котировки ОФЗ - Уралсиб
"В четверг активность инвесторов в сегменте рублевого госдолга оставалась невысокой. При открытии основной сессии рубль еще немного укрепился, что позволило и ОФЗ начать торги с роста котировок. К концу торговой сессии ОФЗ растеряли небольшой утренний прирост и завершили день практически нейтрально. Оборот в сегменте гособлигаций составил около 15 млрд руб., что немного. В этот раз основная активность инвесторов сосредоточилась в коротких выпусках, таких как ОФЗ 26216 с погашением в мае нынешнего года, ОФЗ 26205 и ОФЗ 26217 (оба выпуска погашаются в 2021 г.). Из длинных бумаг ряд сделок прошел в девятилетних ОФЗ 26212, доходность которых осталась в районе 8,3% годовых. В ближайшие пару дней рубль может продолжить понемногу дорожать на фоне продажи валютной выручки для выплаты налогов, что будет поддерживать котировки ОФЗ. Дополнительным фактором спроса послужит предстоящее погашение ОФЗ на 150 млрд руб., однако обычно в таких случаях увеличивается спрос на короткие выпуски", - отмечают аналитики Уралсиба.
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22 февраля 2019 года 11:26
"Цены на нефть не оставляют попыток роста, несмотря на то, что опубликованные накануне данные от Минэнерго США показали рост запасов сырья пятую неделю кряду, а уровень добычи сырья в США достиг новых исторических максимумов (12 mbd). Рыночные игроки предпочли проигнорировать отраслевые данные,... читать дальше
.22 февраля 2019 года 10:34
"Котировки нефти марки Brent не смогли продолжить рост на фоне статистики и консолидировались на протяжении четверга в узком диапазоне в районе $67 за баррель. Пока рынок все еще достаточно оптимистично смотрит на нефть, что выражается в отсутствии просадок на негативных новостях. Важным моментом,... читать дальше
.22 февраля 2019 года 10:06
Восходящий тренд на рынке нефти продолжится, котировки Brent закрепятся выше отметки 67 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent приостановили рост на фоне публикации отчета Минэнерго США. Добыча нефти в этой стране увеличилась до рекордного уровня 12 млн барр./сут., запасы нефти выросли на 3,7 млн барр., снизились запасы бензина на 1,5 млн барр. и дистиллятов на 1,5 млн барр. Подобная статистика не... читать дальше
.22 февраля 2019 года 09:12
Рынок акций США завершил в минусе торги в четверг из-за слабых статданных. Фондовые рынки в Азии снижаются в пятницу вслед за падением индексов США накануне. Нефть завершает в плюсе 2-ю неделю подряд на снижении добычи ОПЕК+, Brent у $67 за баррель. читать дальше
.21 февраля 2019 года 18:33
Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими... читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:57
"Котировки нефти марки Brent показывают нейтральную динамику и пока держатся у отметки $67 за баррель. Сегодняшние данные по запасам нефти в США могут оказаться негативными для цен на "чёрное золото", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:20
Денежные рынки закладывают в котировки небольшую вероятность понижения ФРС США процентных ставок до конца текущего года вместо их повышения. Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, которое состоялось в конце января, указывает на то, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 14:36
"После волатильных торгов в среду фунт снова торгуется с повышением, расположившись над уровнем 1.30. Настрой в отношении британской валюты остается в целом позитивным, несмотря на непрекращающиеся разговоры об угрозе хаотичного Брекзита. На следующей неделе члены парламента могут провести... читать дальше
.21 февраля 2019 года 13:44
Российская валюта развивает наступление за счет роста спроса на рисковые активы на протяжении недели, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Пара EUR/RUB вновь возвращается в область локальных минимумов последних полутора недель, опускавшись с утра до 74.18. USD/RUB находится на 65.48, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 11:40
Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. Согласно публикациям ряда СМИ более активное снижение добычи Саудовской Аравией и непреднамеренное сокращение добычи в таких странах, как Иран и Венесуэла,... читать дальше
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