Атон начал анализ телекоммуникационного сектора РФ, рекомендует покупать бумаги МТС, Системы и "префы" Ростелекома

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Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала аналитическое освещение компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Виктора Димы и Анны Бутко.

Рекомендация "покупать" была дана экспертами для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS), а также привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM).

В то же время для американских депозитарных акций (ADS) VEON, обыкновенных акций и депозитарных расписок "Ростелекома" аналитики установили рекомендацию "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена МТС (ао, в рублях) - 300 (текущая цена - 248,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МТС - 9,1 (текущая цена - 7,59), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена VEON - 2,9 (текущая цена - 2,39), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком (ао, в рублях) - 82 (текущая цена - 72,5), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком - 7,4 (текущая цена - 6,65), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком (ап, цена в рублях) - 70 (текущая цена - 60,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Система (ао, в рублях) - 17,1 (текущая цена - 9,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Система - 5,2 (текущая цена - 2,93), рекомендация - покупать.