Атон начал анализ телекоммуникационного сектора РФ, рекомендует покупать бумаги МТС, Системы и "префы" Ростелекома

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала аналитическое освещение компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Виктора Димы и Анны Бутко.

Рекомендация "покупать" была дана экспертами для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS), а также привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM).

В то же время для американских депозитарных акций (ADS) VEON, обыкновенных акций и депозитарных расписок "Ростелекома" аналитики установили рекомендацию "держать".