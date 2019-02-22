Российский валютный имеет все шансы сохранить текущие сильные позиции на фоне продолжения подготовки к налоговым выплатам в понедельник - Росбанк

" Российский рубль продолжает удерживать крепкие позиции у отметки 65.5 против доллара и 74.3 против евро, фиксируя самый сильный результат среди валют развивающихся стран за последние три дня. Основную поддержку рублю оказывает приближение налоговых выплат (НДПИ 25 февраля), при этом дополнительный позитив российскому валютному рынку добавляет продолжающийся рост цен на нефть (Brent $67/барр.). В отсутствие значимой статистики сегодня российский валютный имеет все шансы сохранить текущие сильные позиции на фоне продолжения подготовки к налоговым выплатам в понедельник", - отмечают аналитики Росбанка.