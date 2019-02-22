Восходящий тренд на рынке нефти продолжится, котировки Brent закрепятся выше отметки 67 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Котировки Brent приостановили рост на фоне публикации отчета Минэнерго США. Добыча нефти в этой стране увеличилась до рекордного уровня 12 млн барр./сут., запасы нефти выросли на 3,7 млн барр., снизились запасы бензина на 1,5 млн барр. и дистиллятов на 1,5 млн барр. Подобная статистика не впечатляет, и это связано с сезонной слабостью спроса. Переговоры между США и Китаем по торговым вопросам продолжаются, и в ожидании их положительного исхода инвесторы могут покупают нефтяные фьючерсы. Восходящий тренд на рынке нефти продолжится, котировки Brent закрепятся выше отметки 67 долл./барр.," - отмечает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.