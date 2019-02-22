Ожидаем консолидации на российском фондовом рынке в начале торгов - Инвестиционная палата

"Внешний фон нейтральный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется разнонаправленно. Очевидных поводов для существенного роста российских фондовых индексов перед открытием рынка в пятницу мы не наблюдаем. Появившаяся информация о прогрессе в переговорном процессе между США и Китаем не дает четких представлений о достигнутых компромиссах и пока не может служить поводом для оптимизма. Цены на энергоносители и металлы меняются незначительно, мы ожидаем консолидации на российском фондовом рынке на открытии, дальнейшую динамику определит настроение инвесторов в Европе и США", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.