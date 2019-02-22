Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Настрой на мировых рынках акций выглядит менее уверенным по мере выхода слабых данных по экономике в США и Европе, в то время как ожидаемый благоприятный эффект от торгового соглашения между США и КНР во многом уже учтен в котировках. С позиций технического анализа, неудача в закреплении выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность движения вниз в рамках широкого долгосрочного коридора. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 65.5 - 66.0 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.