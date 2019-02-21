С окончанием февральского налогового периода ожидаем коррекции рубля с возвращением в диапазон 66-67 по доллару - ИК "Велес Капитал"

На валютном рынке рубль за последнюю неделю с лихвой отыграл все потери, понесенные после сообщений о новых санкциях в середине прошлой недели, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Отечественная валюта демонстрирует одну из лучших динамик среди валют EM, укрепившись за неделю на 1,7% к доллару. Восстанавливать позиции нацвалюте помогают рост котировок нефти, прибавивших за неделю около 3,7% по марке Brent, и продажи валютной выручки в рамках подготовки к основным налоговым платежам 22-25 февраля. Однако поддержка данных факторов стала возможной лишь при отсутствии дальнейшего продолжения в санкционной тематике, считает специалист ИК.

"Помочь закрепить успех отечественной валюте и обновить максимум с начала года (65,16 руб.) могло бы подписание торгового соглашения между США и Китаем, что заметно улучшит общий аппетит инвесторов на площадках EM. Однако несмотря на позитивный новостной фон по данной тематике и декларируемый прогресс в переговорах, динамика валют на развивающихся рынках остается весьма неоднозначной, отражая не слишком большую уверенность инвесторов в достижении торгового урегулирования. В то же время с окончанием февральского налогового периода и приближением марта, в котором заметно возрастет объем внешних выплат корпоративного сектора (согласно данным ЦБ, чистые выплаты 40 крупнейших заемщиков в марте окажутся максимальными с апреля 2018 г.), мы ожидаем постепенной коррекции рубля с возвращением в диапазон 66-67 по доллару", - прогнозирует эксперт ИК "Велес Капитал".