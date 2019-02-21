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21 февраля 2019 года 17:55

ITI Capital открыл новую торговую идею: покупать пару USD/RUB c целью 69 руб./$1

ITI Capital открыл торговую идею: покупать пару USD/RUB c целью 69 руб./$1, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, в нем отмечается, что горизонт прогнозирования до начала апреля, а stop-loss находится на уровне 64,5 руб./$1.

Также эксперты компании указывают на временные факторы роста рубля в данное время:

Главный фактор - лаговый эффект от роста нефти, которая с 11 февраля подорожала на 10%. Рубль не смог отыграть этот рост, так как в это время стало известно о внесении в конгресс США нового санкционного законопроекта. Сейчас, во время передышки, делается попытка отыграть рост "черного золота", который, по нашему мнению, носит сугубо спекулятивный и сезонный характер.

Сезонный фактор связан с высоким уровнем счета текущих операций и низким уровнем внешних долговых выплат, что приводит к росту валютного баланса на рынке и ограниченному спросу на валюту.

Ограниченные покупки валюты Минфином в феврале (порядка $3 млрд в месяц, или всего $165 млн в день, при среднем объеме валютных торгов в $3,5-4 млрд в день).

Налоговый сезон - основные налоговые выплаты экспортеров начнутся в понедельник, 25 февраля. В общей сложности они составят 678 млрд руб., для чего придется продать около валюты на $4 млрд, что не очень значительно для рынка, считают аналитики ITI Capital.

Опубликовано: /ITI Capital/
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