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21 февраля 2019 года 17:35
Российские активы выйдут на растущую траекторию - УК "Райффайзен Капитал"
"В четверг, 21 февраля, отечественный рынок торгуется в "красной" зоне, отражая менее оптимистичные настроения глобальных инвесторов после публикации протоколов январского заседания ФРС США, - комментирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. - Так, индекс Мосбиржи дешевеет на 0,6%, а РТС - на 0,4%. Комментарии представителей ФРС в "минутах" последнего заседания не оказались настолько "голубиными", как ожидали участники торгов. Никто из членов Федрезерва не выступал за снижение ставок, о чем уже начали "мечтать" инвесторы, а дискуссия большинства сводилась к тому, что считать достаточным основанием для продолжения курса на повышение ставок: ускорение инфляции или достижение ВВП США прогнозируемого роста. Судя по разнонаправленной динамике фондовых рынков сегодня, одни восприняли такие рассуждения как угрозу возобновлению цикла нормализации ставок в США, а другие - как указание на то, что существенных рисков для американской экономики нет. Вероятно, на отечественном рынке сейчас преобладают "медведи" или осторожные "быки", поскольку динамика российских активов оказалась под влиянием как раз первого впечатления. Цены на нефть, подросшие вчера после закрытия российского рынка, сегодня уже не оказывают заметной поддержки. Скорее наоборот, укрепление курса рубля, связанное с сильной нефтью и налоговыми выплатами экспортеров, негативно влияет на стоимость акций экспортеров, которые сегодня в большинстве своем падают: отраслевой индекс металлургов дешевеет на 0,8%, индекс нефтегазовых компаний теряет 0,3%. Тем не менее мы ожидаем, что новости торговых переговоров, которые пока создают впечатление основательной и детальной проработки вопросов обеими сторонами, вернут рынкам оптимизм и выведут российские активы на растущую траекторию".
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21 февраля 2019 года 18:33
Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими... читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:57
"Котировки нефти марки Brent показывают нейтральную динамику и пока держатся у отметки $67 за баррель. Сегодняшние данные по запасам нефти в США могут оказаться негативными для цен на "чёрное золото", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:20
Денежные рынки закладывают в котировки небольшую вероятность понижения ФРС США процентных ставок до конца текущего года вместо их повышения. Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, которое состоялось в конце января, указывает на то, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 14:36
"После волатильных торгов в среду фунт снова торгуется с повышением, расположившись над уровнем 1.30. Настрой в отношении британской валюты остается в целом позитивным, несмотря на непрекращающиеся разговоры об угрозе хаотичного Брекзита. На следующей неделе члены парламента могут провести... читать дальше
.21 февраля 2019 года 13:44
Российская валюта развивает наступление за счет роста спроса на рисковые активы на протяжении недели, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Пара EUR/RUB вновь возвращается в область локальных минимумов последних полутора недель, опускавшись с утра до 74.18. USD/RUB находится на 65.48, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 11:40
Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. Согласно публикациям ряда СМИ более активное снижение добычи Саудовской Аравией и непреднамеренное сокращение добычи в таких странах, как Иран и Венесуэла,... читать дальше
.21 февраля 2019 года 10:42
"Нефтяные котировки обновили локальные максимумы в середине недели на фоне заявления Нигерии о готовности сократить добычу. Пресс-секретарь президента страны Мухаммаду Бухари заявил после встречи с саудовским представителем в среду, что "Нигерия готова придерживаться инициативы Саудовской Аравии... читать дальше
.21 февраля 2019 года 10:22
"Нефть продолжает дорожать, торгуясь уже вблизи 67.20 по Brent. Котировки сырья получают поддержку от соглашения ОПЕК+. Техкомитет организации сообщил о выполнении плана на 83% в данный момент. Страны, которые медленнее остальных сокращали добычу, также начинают форсировать процесс. В первую... читать дальше
.21 февраля 2019 года 10:05
"Котировки Brent преодолели отметку 67 долл./барр. на фоне ожиданий более глубокого уменьшения мирового предложения нефти. Нигерия сообщила, что готова сократить добычу ради высоких цен. Эта страна участвует в соглашении между странами ОПЕК+, однако ее добыча в январе выросла на 52 тыс. барр./сут.... читать дальше
.21 февраля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Почти все рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем. читать дальше
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