На ближайшее время у рубля есть основания для продолжения укрепления - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил укреплять свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4395 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,69%, недельная - до 7,85%, а месячная осталась на уровне 8,25%. ЦБ РФ сообщил, что 19 февраля купил валюту в рамках бюджетного правила на 12,5 млрд рублей. Напомним, что в феврале объёмы закупки существенно упали из-за относительно низкой цены нефти в январе. Кроме того, во второй половине февраля рубль поддерживают операции по конвертации валютных доходов для уплаты налогов. С фундаментальной точки зрения, в I квартале отток капитала незначительный, включая зарубежные инвестиции, а вот объём международных резервов существенно превышает размер внешних обязательств. Соответственно, на ближайшее время у рубля есть основания для продолжения укрепления", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.