Справедливый курс - 67 рублей за доллар, исходя из текущего уровня регрессии USD/RUB и нефти - ITI Capital

"С начала года пара USD/RUB торгуется в узком коридоре 65,6-66,89. Ключевой уровень сопротивления - 66,89 (50-дневная скользящая средняя), уровень поддержки - 65,5-65,62 (200-дневная скользящая средняя). Мы считаем, что курс рубля неоправданно высокий, если принять во внимание цены на нефть, и не учитывает геополитические риски. Справедливый курс - 67 руб. за доллар, исходя из текущего уровня регрессии USD/RUB и нефти. Риски жестких санкций - приближается срок возможного введения новых ограничительных мер. Вчерашние комментарии ФРС прозвучали более жестко, чем ожидал рынок, что и привело к волатильности S&P 500 - сначала падение на 0,7%, потом рост, обусловленный перспективами торговых соглашений. Главная сложность для членов Комитета по открытым рынкам ФРС - разница в оценках минимального порога инфляции и темпов экономического роста, исходя их которых регулятор принимает решение по ключевой ставке. В нефти назрела техническая коррекция по показателю RSI 14 дней после повышения на 10% всего за десять торговых сессий", - отмечают в ITI Capital.