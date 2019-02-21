Российский рынок акций продолжит оставаться в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Фьючерсы на основные индексы США указывали на незначительный рост в начале торгов. Из статистики можно отметить отчёт по заказам на товары длительного пользования в 16:30 мск и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в 19:00 мск. Российский рынок акций продолжит оставаться в "минусе", так как поводов для дальнейшего роста пока нет. Торговая война КНР и США может плавно перетечь в столь же ожесточённую борьбу США и Европы, что вряд ли позитивно для российского экспорта, поскольку Европа является крупнейшим торговым партнёром РФ", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.