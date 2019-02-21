Данные по запасам нефти в США могут оказаться негативными для цен на "чёрное золото" - ИК "ФИНАМ"

"Котировки нефти марки Brent показывают нейтральную динамику и пока держатся у отметки $67 за баррель. Сегодняшние данные по запасам нефти в США могут оказаться негативными для цен на "чёрное золото", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.