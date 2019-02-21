Налоговые платежи поддержали рубль, но вряд ли это надолго - Альфа-банк

Негативный внешний фон может перекрыть все внутренние факторы поддержки рубля, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой и директора по операциям на валютном рынке Александра Красного.

"Помимо роста опасения новых санкций, которые оказывали давление на курс рубля на прошлой неделе, арест руководства инвестиционного фонда Baring Vostok также нанес удар по настроениям рынка. Налоговый период в России позволил курсу вернуться к уровню 65,5 руб./$1, тем не менее, это укрепление выглядит временным", - считают эксперты.

Во-первых, по их оценкам, ситуация вокруг Baring Vostok не урегулирована и будет иметь значительные негативные последствия для инвестиционного климата. Во-вторых, Минэкономразвития оценило рост ВВП в январе лишь в 0,7% год к году. В-третьих, на следующей неделе должен быть представлен закрытый доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о России - хотя все детали доклада вряд ли станут известны, он будет существенно влиять на контекст дальнейшего обсуждения антироссийских санкций в Конгрессе США, отмечают аналитики.

"В таких условиях мы оцениваем потенциал укрепления курса как ограниченный, и видим торговый диапазон рубля на предстоящей неделе на уровнях 65,0-67,0 руб./$1", - приводятся в обзоре прогнозы Н.Орловой и А.Красного.