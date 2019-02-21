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21 февраля 2019 года 14:36
Фунт тренирует стойкость духа - eToro
"После волатильных торгов в среду фунт снова торгуется с повышением, расположившись над уровнем 1.30. Настрой в отношении британской валюты остается в целом позитивным, несмотря на непрекращающиеся разговоры об угрозе хаотичного Брекзита. На следующей неделе члены парламента могут провести голосование по пересмотренной сделке с ЕС, и если предложения премьер-министра Мэй снова будут отвергнуты, ей придется выбирать между выходом без сделки или продлением крайнего срока Брекзита, назначенного на 29 марта. Пока, судя по настрою инвесторов, рынки рассчитывают на реализацию второго сценария, что и удерживает стерлинг на плаву. Более того, недавние предупреждения агентства Fitch о возможном понижении рейтинга страны тоже не испугали быков по фунту. Накануне агентство поместило рейтинг страны на уровне АА на пересмотр с возможным понижением, сославшись на риск выхода страны из Евросоюза без заключения сделки. Фунт, который агрессивно растет с конца прошлой недели, рискует привлечь фиксацию прибыли по мере приближения голосования в парламенте. Ближайший барьер представлен в виде отметки 1.31, которую котировки тестировали накануне. Пока цены удерживаются над 200-дневной скользящей средней, боевой настрой сохраняется", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
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21 февраля 2019 года 18:33
Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
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.21 февраля 2019 года 15:57
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.21 февраля 2019 года 13:44
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.21 февраля 2019 года 11:40
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.21 февраля 2019 года 10:05
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.21 февраля 2019 года 09:44
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.20 февраля 2019 года 18:45
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