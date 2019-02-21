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21 февраля 2019 года 14:12
Российские активы продолжают сокращать санкционный дисконт - БКС
Российский фондовый рынок и рубль продолжают сокращать санкционный дисконт на фоне притока средств в активы развивающихся рынков, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Инвесторы начинают более прагматично подходить к санкционной повестке, ориентируясь на недооцененность локального рынка акций и возможность очередной отсрочки ограничительных мер со стороны США. В среду индекс Мосбиржи почти полностью отыграл потери предыдущих двух дней, с начала недели движение около нуля. При этом накануне ни один из отраслевых индексов Мосбиржи не показал отрицательной динамики. С утра фон складывается нейтрально положительный. S&P завершил торговую сессию со скромным приростом в 0,18%. Азия торговалась разнонаправленно: потери индекса SHANGHAI 0,34%, а прибавка NIKKEI составила 0,15%. Европейские биржевые показывают разнонаправленные результаты. Со стороны новостного фона глобальный рынок акций способен продолжить рост, уверен эксперт "БКС Премьер". Вчера был опубликован протокол последнего заседания ФРС США. В нем инвесторы увидели очередной сигнал о потенциальной готовности агентства приостановить повышение ставок. Также в среду поступил очередной виток надежд на американско-китайское торговое перемирие. Президент Трамп положительно оценил ход переговоров и намекнул на возможность перенести дедлайн по заключения соглашения. Нефть продолжает оказывать поддержку российскому рынку. Впервые в 2019 году баррель Brent вчера преодолел отметку в 67$, открывающей путь для движения к 68-69$. Поводом для такого роста послужила готовность Нигерии ограничить добычу для поддержки котировок. Ночью Американский институт нефти раскрыл данные по еженедельным запасам: увеличение составило 1,3 млн баррелей против ожиданий в 3,1 млн, что также благоприятно для ценовой конъюнктуры. Теперь внимание будет обращено на данные по запасам от Управления энергетической информации США, которые выйдут в 19:00 по московскому времени. "В ближайшие два дня индекс Мосбиржи имеет все шансы показать прирост по итогам текущей недели и вновь закрепиться выше 2500 пунктов. На этом же интервале дальнейший рост российской валюты по отношению к доллару США ограничен 20-25 копейками, последнее снижение на фоне возобновления санкционной риторики уже отыграно", - резюмирует Александр Бахтин.
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21 февраля 2019 года 18:33
Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими... читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:57
"Котировки нефти марки Brent показывают нейтральную динамику и пока держатся у отметки $67 за баррель. Сегодняшние данные по запасам нефти в США могут оказаться негативными для цен на "чёрное золото", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:20
Денежные рынки закладывают в котировки небольшую вероятность понижения ФРС США процентных ставок до конца текущего года вместо их повышения. Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, которое состоялось в конце января, указывает на то, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 14:36
"После волатильных торгов в среду фунт снова торгуется с повышением, расположившись над уровнем 1.30. Настрой в отношении британской валюты остается в целом позитивным, несмотря на непрекращающиеся разговоры об угрозе хаотичного Брекзита. На следующей неделе члены парламента могут провести... читать дальше
.21 февраля 2019 года 13:44
Российская валюта развивает наступление за счет роста спроса на рисковые активы на протяжении недели, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Пара EUR/RUB вновь возвращается в область локальных минимумов последних полутора недель, опускавшись с утра до 74.18. USD/RUB находится на 65.48, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 11:40
Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. Согласно публикациям ряда СМИ более активное снижение добычи Саудовской Аравией и непреднамеренное сокращение добычи в таких странах, как Иран и Венесуэла,... читать дальше
.21 февраля 2019 года 10:42
"Нефтяные котировки обновили локальные максимумы в середине недели на фоне заявления Нигерии о готовности сократить добычу. Пресс-секретарь президента страны Мухаммаду Бухари заявил после встречи с саудовским представителем в среду, что "Нигерия готова придерживаться инициативы Саудовской Аравии... читать дальше
.21 февраля 2019 года 10:22
"Нефть продолжает дорожать, торгуясь уже вблизи 67.20 по Brent. Котировки сырья получают поддержку от соглашения ОПЕК+. Техкомитет организации сообщил о выполнении плана на 83% в данный момент. Страны, которые медленнее остальных сокращали добычу, также начинают форсировать процесс. В первую... читать дальше
.21 февраля 2019 года 10:05
"Котировки Brent преодолели отметку 67 долл./барр. на фоне ожиданий более глубокого уменьшения мирового предложения нефти. Нигерия сообщила, что готова сократить добычу ради высоких цен. Эта страна участвует в соглашении между странами ОПЕК+, однако ее добыча в январе выросла на 52 тыс. барр./сут.... читать дальше
.21 февраля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Почти все рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем. читать дальше
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