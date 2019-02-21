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21 февраля 2019 года 12:42
Ожидаем постепенной коррекции рубля с возвращением в диапазон 66-67 за доллар - ИК "Велес Капитал"
"В первой половине дня в четверг рубль был близок к достижению отметки 65,45 по доллару, обновив максимум с 5-го февраля. Отечественная валюта еще накануне полностью отыграла все потери, понесенные после сообщений о новых санкциях, появившихся в середине прошлой недели. В результате рубль за последнюю неделю продемонстрировал одну из лучших динамик на площадках EM, прибавив порядка 1,7% к доллару. Восстанавливать позиции нацвалюте помогали рост котировок нефти, прибавивших за неделю около 3,6% по марке Brent, и продажи валютной выручки в рамках подготовки к основным налоговым платежам 22-25 февраля. Однако поддержка данных факторов стала возможной лишь при отсутствии дальнейшего продолжения в санкционной тематике. Закрепить успех отечественной валюты с обновлением максимума с начала года (65,16 руб.) могло бы подписание торгового соглашения между США и Китаем. Однако, несмотря на позитивный новостной фон по данной тематике и декларируемый прогресс в переговорах, динамика валют на развивающихся рынках остается весьма неоднозначной, отражая не слишком большую уверенность инвесторов в достижении торгового урегулирования. В то же время с окончанием февральского налогового периода и приближением марта, в котором заметно возрастет объем внешних выплат корпоративного сектора (согласно данным ЦБ, чистые выплаты 40 крупнейших заемщиков в марте окажутся максимальными с апреля 2018 г.), мы ожидаем постепенной коррекции рубля с возвращением в диапазон 66-67 по доллару", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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21 февраля 2019 года 18:33
Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими... читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:57
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.21 февраля 2019 года 15:20
Денежные рынки закладывают в котировки небольшую вероятность понижения ФРС США процентных ставок до конца текущего года вместо их повышения. Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, которое состоялось в конце января, указывает на то, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 14:36
"После волатильных торгов в среду фунт снова торгуется с повышением, расположившись над уровнем 1.30. Настрой в отношении британской валюты остается в целом позитивным, несмотря на непрекращающиеся разговоры об угрозе хаотичного Брекзита. На следующей неделе члены парламента могут провести... читать дальше
.21 февраля 2019 года 13:44
Российская валюта развивает наступление за счет роста спроса на рисковые активы на протяжении недели, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Пара EUR/RUB вновь возвращается в область локальных минимумов последних полутора недель, опускавшись с утра до 74.18. USD/RUB находится на 65.48, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 11:40
Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. Согласно публикациям ряда СМИ более активное снижение добычи Саудовской Аравией и непреднамеренное сокращение добычи в таких странах, как Иран и Венесуэла,... читать дальше
.21 февраля 2019 года 10:42
"Нефтяные котировки обновили локальные максимумы в середине недели на фоне заявления Нигерии о готовности сократить добычу. Пресс-секретарь президента страны Мухаммаду Бухари заявил после встречи с саудовским представителем в среду, что "Нигерия готова придерживаться инициативы Саудовской Аравии... читать дальше
.21 февраля 2019 года 10:22
"Нефть продолжает дорожать, торгуясь уже вблизи 67.20 по Brent. Котировки сырья получают поддержку от соглашения ОПЕК+. Техкомитет организации сообщил о выполнении плана на 83% в данный момент. Страны, которые медленнее остальных сокращали добычу, также начинают форсировать процесс. В первую... читать дальше
.21 февраля 2019 года 10:05
"Котировки Brent преодолели отметку 67 долл./барр. на фоне ожиданий более глубокого уменьшения мирового предложения нефти. Нигерия сообщила, что готова сократить добычу ради высоких цен. Эта страна участвует в соглашении между странами ОПЕК+, однако ее добыча в январе выросла на 52 тыс. барр./сут.... читать дальше
.21 февраля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Почти все рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем. читать дальше
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