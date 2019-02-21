Ожидаем постепенной коррекции рубля с возвращением в диапазон 66-67 за доллар - ИК "Велес Капитал"

"В первой половине дня в четверг рубль был близок к достижению отметки 65,45 по доллару, обновив максимум с 5-го февраля. Отечественная валюта еще накануне полностью отыграла все потери, понесенные после сообщений о новых санкциях, появившихся в середине прошлой недели. В результате рубль за последнюю неделю продемонстрировал одну из лучших динамик на площадках EM, прибавив порядка 1,7% к доллару. Восстанавливать позиции нацвалюте помогали рост котировок нефти, прибавивших за неделю около 3,6% по марке Brent, и продажи валютной выручки в рамках подготовки к основным налоговым платежам 22-25 февраля. Однако поддержка данных факторов стала возможной лишь при отсутствии дальнейшего продолжения в санкционной тематике. Закрепить успех отечественной валюты с обновлением максимума с начала года (65,16 руб.) могло бы подписание торгового соглашения между США и Китаем. Однако, несмотря на позитивный новостной фон по данной тематике и декларируемый прогресс в переговорах, динамика валют на развивающихся рынках остается весьма неоднозначной, отражая не слишком большую уверенность инвесторов в достижении торгового урегулирования. В то же время с окончанием февральского налогового периода и приближением марта, в котором заметно возрастет объем внешних выплат корпоративного сектора (согласно данным ЦБ, чистые выплаты 40 крупнейших заемщиков в марте окажутся максимальными с апреля 2018 г.), мы ожидаем постепенной коррекции рубля с возвращением в диапазон 66-67 по доллару", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.