В целом энтузиазма на рынке госбумаг нет - Уралсиб

"Минфин продал ОФЗ почти на 33 млрд руб., но в целом энтузиазма на рынке госбумаг нет. Вчера торги в сегменте рублевого госдолга начались неактивно, но с небольшого роста благодаря укреплению рубля накануне вечером. Ни рубль, ни ОФЗ никак не отреагировали на выступление президента перед Федеральным собранием. Совокупный спрос на все три выпуска ОФЗ превысил 85 млрд руб., и Минфин занял почти 32,9 млрд руб., однако ажиотажа на рынке ОФЗ не наблюдалось. Нас удивил более высокий интерес игроков к короткой дюрации по сравнению со среднесрочной, однако много заявок, судя по всему, было удовлетворено в пользу одного участника, и это также свидетельствует о нежелании инвесторов брать на себя рыночный риск. Аукционы никак не вдохновили вторичный рынок, на котором объем сделок был небольшим, порядка 14 млрд руб., а котировки показали рост лишь в пределах 0,1 п.п. Конечно, по сравнению с результатами недельной давности в этот раз аукционы не вызвали продаж на вторичном рынке, однако продажи мы наблюдали накануне аукционов. Ближе к закрытию основной сессии рубль начал заметно укрепляться, как и днем ранее, что должно быть отыграно сегодня. В целом же единственным фактором поддержки рублевых госбумаг являются сейчас возросшие цены на нефть, тогда как любые новости о готовящихся санкциях способны моментально вернуть продавцов на российский рынок", - отмечают в Уралсибе.