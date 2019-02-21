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Главная / Аналитикам / Аналитика / Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB выступят отметки 65.2-66.2 - "Нордеа Банк"
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21 февраля 2019 года 12:16
Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB выступят отметки 65.2-66.2 - "Нордеа Банк"
"Поддержку российской валюте продолжает оказывать повышенный аппетит игроков к рисковым активам на фоне торговых переговоров между США и Китаем. Кроме того, позитивно на рубль влияет динамика нефтяных котировок, которые вчера достигли отметки $67/bbl (Brent). Отметим также, что фактор налоговых платежей, пик которых приходится на 25 число месяца, оказывает российской валюте локальную поддержку. Вчера состоялось три аукциона ОФЗ, два из которых прошли без ограничений предложения государственных бумаг Минфином РФ. Всего ведомству удалось разместить 33 млрд. рублей. И хотя спрос составил 85 млрд. рублей, отметим, что основная его часть была сосредоточена на краткосрочных трехлетних ОФЗ. Долгосрочные бумаги пользовались меньшим спросом (32 млрд. руб.), в результате чего Минфин разместил только 9.7 млрд. руб. Такой результат позволяет сделать вывод об осторожном интересе участников рынка к российским активам в целом и к рублю в частности на фоне сохраняющихся санкционных рисках. Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB выступят отметки 65.2-66.2", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".
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21 февраля 2019 года 18:33
Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими... читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:57
"Котировки нефти марки Brent показывают нейтральную динамику и пока держатся у отметки $67 за баррель. Сегодняшние данные по запасам нефти в США могут оказаться негативными для цен на "чёрное золото", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:20
Денежные рынки закладывают в котировки небольшую вероятность понижения ФРС США процентных ставок до конца текущего года вместо их повышения. Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, которое состоялось в конце января, указывает на то, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 14:36
"После волатильных торгов в среду фунт снова торгуется с повышением, расположившись над уровнем 1.30. Настрой в отношении британской валюты остается в целом позитивным, несмотря на непрекращающиеся разговоры об угрозе хаотичного Брекзита. На следующей неделе члены парламента могут провести... читать дальше
.21 февраля 2019 года 13:44
Российская валюта развивает наступление за счет роста спроса на рисковые активы на протяжении недели, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Пара EUR/RUB вновь возвращается в область локальных минимумов последних полутора недель, опускавшись с утра до 74.18. USD/RUB находится на 65.48, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 11:40
Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. Согласно публикациям ряда СМИ более активное снижение добычи Саудовской Аравией и непреднамеренное сокращение добычи в таких странах, как Иран и Венесуэла,... читать дальше
.21 февраля 2019 года 10:42
"Нефтяные котировки обновили локальные максимумы в середине недели на фоне заявления Нигерии о готовности сократить добычу. Пресс-секретарь президента страны Мухаммаду Бухари заявил после встречи с саудовским представителем в среду, что "Нигерия готова придерживаться инициативы Саудовской Аравии... читать дальше
.21 февраля 2019 года 10:22
"Нефть продолжает дорожать, торгуясь уже вблизи 67.20 по Brent. Котировки сырья получают поддержку от соглашения ОПЕК+. Техкомитет организации сообщил о выполнении плана на 83% в данный момент. Страны, которые медленнее остальных сокращали добычу, также начинают форсировать процесс. В первую... читать дальше
.21 февраля 2019 года 10:05
"Котировки Brent преодолели отметку 67 долл./барр. на фоне ожиданий более глубокого уменьшения мирового предложения нефти. Нигерия сообщила, что готова сократить добычу ради высоких цен. Эта страна участвует в соглашении между странами ОПЕК+, однако ее добыча в январе выросла на 52 тыс. барр./сут.... читать дальше
.21 февраля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Почти все рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем. читать дальше
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