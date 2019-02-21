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21 февраля 2019 года 11:40
Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. Согласно публикациям ряда СМИ более активное снижение добычи Саудовской Аравией и непреднамеренное сокращение добычи в таких странах, как Иран и Венесуэла, приводят к сужению объемов предложения сырья на рынке. Также рыночные игроки обратили внимание на заявления министра энергетики Саудовской Аравии, который отметил, что члены сделки ОПЕК+ стремятся приблизить мировые запасы нефти к 5-летнему среднему значению и рынок нефти достигнет баланса к апрелю. Сегодня внимание рынка привлекут данные от Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов по итогам отчетной недели. В целом же стоит напомнить, что основными катализаторами позитивной динамики на нефтяном рынке продолжают выступать сохраняющийся оптимизм в отношении рисковых активов на фоне прогресса переговоров США и КНР, а также снижение опасений в отношении возможного переизбытка сырья на рынке из-за усилий, предпринимаемых ОПЕК+", - указывают аналитики "Нордеа Банка".
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21 февраля 2019 года 18:33
Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими... читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:57
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.21 февраля 2019 года 15:20
Денежные рынки закладывают в котировки небольшую вероятность понижения ФРС США процентных ставок до конца текущего года вместо их повышения. Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, которое состоялось в конце января, указывает на то, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 14:36
"После волатильных торгов в среду фунт снова торгуется с повышением, расположившись над уровнем 1.30. Настрой в отношении британской валюты остается в целом позитивным, несмотря на непрекращающиеся разговоры об угрозе хаотичного Брекзита. На следующей неделе члены парламента могут провести... читать дальше
.21 февраля 2019 года 13:44
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.21 февраля 2019 года 10:42
"Нефтяные котировки обновили локальные максимумы в середине недели на фоне заявления Нигерии о готовности сократить добычу. Пресс-секретарь президента страны Мухаммаду Бухари заявил после встречи с саудовским представителем в среду, что "Нигерия готова придерживаться инициативы Саудовской Аравии... читать дальше
.21 февраля 2019 года 10:22
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.21 февраля 2019 года 10:05
"Котировки Brent преодолели отметку 67 долл./барр. на фоне ожиданий более глубокого уменьшения мирового предложения нефти. Нигерия сообщила, что готова сократить добычу ради высоких цен. Эта страна участвует в соглашении между странами ОПЕК+, однако ее добыча в январе выросла на 52 тыс. барр./сут.... читать дальше
.21 февраля 2019 года 09:44
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.20 февраля 2019 года 18:45
"В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в первые дни недели, чему способствовал некоторый позитив с внешних площадок. Так в течение дня нефть марки Brent предпринимала попытки уйти ниже 66 долларов за баррель, однако к вечеру смогла отыграть эту отметку. В Европе... читать дальше
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