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20 февраля 2019 года 19:03
Raiffeisenbank поднял оценку GDR и акций Роснефти на 13-22%, подтвердив рейтинг "покупать"
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) и акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $6,9 до $7,8 за штуку и с 430 рублей до 524 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По мнению эксперта, чистый долг "Роснефти" с учетом обязательств по предоплатам в 2021 году может сократиться до $57 млрд, а net debt/EBITDA может уменьшиться до 1,7х. Сокращение долга, как следует из обзора, должно снизить процентные платежи на $1 млрд к 2021 году, что дополнительно увеличит дивидендные выплаты на 2,5 рубля. "Мы ожидаем существенного роста дивидендов от компании. Так, по итогам 2019 года дивиденды могут вырасти на 22% - до 31,6 рубля на акцию, а в 2022 году составить около 40 рублей. "Роснефть" уже предлагает дивидендную доходность выше среднего показателя по рынку, по итогам 2019 года она составит около 8%", - пишет аналитик. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Роснефть - 7,8 (текущая цена - 6,08), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Роснефть (для акций, цены в рублях) - 524 (текущая цена - 403,7), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК
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