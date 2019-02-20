"Быки" в ближайшие сессии могут протестировать 2500 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в первые дни недели, чему способствовал некоторый позитив с внешних площадок. Так в течение дня нефть марки Brent предпринимала попытки уйти ниже 66 долларов за баррель, однако к вечеру смогла отыграть эту отметку. В Европе за час до закрытия основные индексы прибавляли до 0,7%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия вторника. На таком фоне индекс МосБиржи к 18:15 поднялся на 1,1%, достигнув 2486 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля и Новатэка, прибавившие более 2,5%. Хуже рынка торговались РусАгро и МРСК Волги потерявшие 1,7% и 1,8% соответственно. После очередного тестирования уровня 2450 пунктов по индексу МосБиржи, рынок предпринимает попытку восстановиться к сопротивлению, расположенному на уровне 2500 пунктов. Пока можно говорить о том, что индекс МосБиржи закрепился в диапазоне 2450 - 2500 пунктов, а для выхода из него может понадобиться существенный повод. При этом уже в ближайшие сессии, в случае сохранения умеренно позитивного внешнего фона, "быки" попытаются протестировать верхнюю границу этого диапазона," - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич