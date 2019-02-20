Роста инфляции в текущем году не избежать - БКС

"Инфляционный прогноз стоит проводить, учитывая ожидаемую цену на нефть, курс доллара, ожидаемые ключевые ставки ЦБ, риски санкций, темпы производства в стране, - уверен инвестиционный консультант "БКС Брокер" Михаил Захаров. - Роста инфляции в текущем году не избежать в том числе и из-за налоговых реформ, проведенных после наступления нового года. По данным Росстата за 2018 год она составила 4,2%, в январе 2019 года инфляция закономерно ускорилась до 5%. После январского скачка мы наблюдаем постепенное замедление, так за период с 12 по 18 февраля рост составил 0,09% по сравнению с неделей ранее с результатом 0,10%. В случае отсутствия внешних раздражающих экономику факторов за февраль можно ожидать не более 0,4%, а годовой показатель в районе 5,2%. Такая динамика не дает поводов для ужесточения кредитно-денежной политики. К 2020 году вернуться к 4%, как об этом говорит глава Минэкономразвития, вполне реально. Для достижения таких цифр правительству в первую очередь придется отказаться от дальнейшего повышения налогов, это будет первым шагом к возвращению в прежнее русло".